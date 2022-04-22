Красноярск, 22 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 117 носителей коронавируса, выздоровели 225 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализация за последние сутки понадобилась 60 заболевшим (21 апреля – 58), скончались четыре человека с диагнозом COVID-19.

За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 363 158 носителей коронавируса, выздоровели 349 758 человек, скончались 10 747 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в крае было подтверждено 120 случаев заражения, выздоровели 219 человек, скончались девять ковид-пациентов.