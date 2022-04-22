Порт-о-Пренс, , 14:14 — REGNUM Текстильные профсоюзы Гаити объявили о двухдневных демонстрациях 1 и 2 мая, чтобы требование о зарплате в размере 1500 гурдов в день (около 14 долларов) было выполнено. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

Профсоюз, устроивший в середине февраля многодневные акции протеста, в результате которых один человек погиб и несколько получили ранения, заявил, что борьба за повышение заработной платы продолжается, несмотря на одобренное правительством повышение.

Власти установили плату текстильщикам в размере 685 гурдов (около 6,40 долларов), что на 37% выше, чем ранее, но меньше половины от требуемой профсоюзами суммы.

Рабочие считают это повышение недостаточным, критикуя рост цен на товары первой необходимости, а также растущую атмосферу незащищенности. Они также утверждают, что зарплата едва покрывает двухразовое питание и не позволяет им содержать свои семьи, в то время как более 70% трудоспособного населения работает в неформальном экономическом секторе.