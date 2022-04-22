Москва, , 14:14 — REGNUM Российские войска готовы ввести режим тишины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, заявил 22 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пот его словам, Россия, руководствуясь гуманными принципами, готова ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц, которые могут находиться на «Азовстали».

Также коридор может быть предоставлен боевикам, которые изъявят желание сложить оружие, рассказал Мизинцев.