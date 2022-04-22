Чебоксары, 22 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал ещё один житель с психическим заболеванием. Его жертвой стал брат, на теле которого насчитали более 40 ударов. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Под уголовное преследование попал 53-летний житель одной из деревень Янтиковского района. Следствие полагает, что вечером 8 февраля 2022 года, находясь в своём доме, из-за личных неприязненных отношений он избил во время ссоры своего 51-летнего брата.

«Он нанёс ему не менее 42-х ударов руками и ногами по голове, туловищу и по другим частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорят в ведомстве.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант уголовного дела страдает психическим расстройством, может представлять опасность для себя и для окружающих. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Материалы переданы в Урмарский районный суд для решения вопроса о применении принудительных медицинских мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарах завершили следствие по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвинили в убийстве 86-летнего отца. Ему рекомендовано лечение в психиатрическом стационаре.

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