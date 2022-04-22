Екатеринбург, , 14:16 — REGNUM Строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) завершат в ноябре 2022 года. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Дорожные работы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в 2022 году дорожники сомкнут кольцо, и от Московского до Тюменского тракта можно будет добраться очень комфортно и быстро. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, дорожники сохраняют высокий темп работ. При строительстве используются отечественные материалы. При этом значительная их часть производится в Свердловской области.

Окончательно дорогу введут в эксплуатация в 2023 году. До этого времени ее оснастят электричеством и знаками. Кроме того, до 2023 года здесь будет действовать специальный режим передвижения.

На данный момент готовность автодороги составляет 65%. Возведены насыпи, разработаны выемки, возведены путепроводы, частично устроена дорожная одежда. Сейчас идет устройство мостового полотна, завершается омоноличивание балок и обустройство конусов.

Напомним, строительство завершающего участка ЕКАД началось в 2019 году. Общую стоимость работ оценили в 8,4 млрд рублей. Автодорога позволит объединить ряд федеральных трасс. В частности, Пермский тракт, М-5 «Урал», «Екатеринбург – Шадринск – Курган» и Тюменский тракт.