Шуша, Нагорный Карабах, , 14:10 — REGNUM Если Ереван откажется от мирного договора, предложенного азербайджанской стороной, то Баку может не признать территориальную целостность Армении. Об этом 22 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пятом Съезде азербайджанцев мира, который в этом году проходит в городе Шуша в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если откажутся от него, то и мы официально откажемся признавать территориальную целостность Армении. Учитывая результаты второй Карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведёт этот шаг», — сказал Алиев.

Он отметил, что Баку выдвинул предложение из пяти принципов урегулирования отношений двух стран и готов на их основе подготовить мирный договор. Азербайджанский президент призвал армянскую сторону не затягивать и начать переговоры в ближайшее время.

Напомним, в марте министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о пяти принципах нормализации отношений Баку и Еревана. Принципы предполагают взаимное признание суверенитета, отказ от территориальных претензий, отказ от использования угроз и силы, демаркацию границы и разблокировку транспортных коммуникаций.