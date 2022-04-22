Москва, 22 апреля 2022, 14:09 — REGNUM Россия готова в любой момент ввести «режим тишины» для эвакуации с территории завода «Азовсталь» украинских военных и мирных граждан, если они там есть. Об этом 22 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он добавил, что фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие военными ВСУ белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее галла Чечни Рамзан Кадыров заявил, что большинство оставшихся на «Азовстали» бойцов ВСУ и нацбатальонов хотят сдаться. Однако им не дает этого сделать их руководство. Есть даже факты расстрела тех, кто пожелал выйти с белым флагом из-за бетонных стен завода.
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