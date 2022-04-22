Москва, , 14:09 — REGNUM Россия готова в любой момент ввести «режим тишины» для эвакуации с территории завода «Азовсталь» украинских военных и мирных граждан, если они там есть. Об этом 22 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Руководствуясь чисто гуманными принципами и в ответ на продолжающиеся утверждения украинской стороны о якобы нахождении на «Азовстали» мирного населения, в очередной раз заявляем, что Россия готова в любой момент ввести «режим тишины» и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, о наличии которых также ежедневно заявляют официальные должностные лица Киева», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие военными ВСУ белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее галла Чечни Рамзан Кадыров заявил, что большинство оставшихся на «Азовстали» бойцов ВСУ и нацбатальонов хотят сдаться. Однако им не дает этого сделать их руководство. Есть даже факты расстрела тех, кто пожелал выйти с белым флагом из-за бетонных стен завода.

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