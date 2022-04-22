Москва, 22 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Из Мариуполя удалось эвакуировать в общей сложности свыше 143,6 тысячи жителей города, 341 иностранного гражданина и 1844 сдавшихся в плен украинских военных. Об этом 22 апреля рассказал журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Благодаря принятым мерам, из Мариуполя удалось эвакуировать 143 631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также осуществить безопасный вывод 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен», — сказал он.

Кроме того, Мизинцев отметил, что всем названным лицам удалось сохранить жизни, также им обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь.

При этом генерал-полковник утончил, что при появлении флагов на любом из направлений металлургического комбината «Азовсталь» Вооруженные силы РФ и войска Донецкой Народной Республики (ДНР) немедленно прекращают любые военные действия и обеспечивают безопасный выход с завода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российским авиакомпаниям следует отказаться от использования системы навигации GPS.