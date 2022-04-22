Грозный, , 14:08 — REGNUM В Чечне в 2022 году, помимо выходных дней в связи с Праздником Весны и Труда 1 мая, объявлен еще один выходной день — 4 мая. В этот день жители республики будут праздновать Ураза-байрам. Указ об объявлении этого дня нерабочим подписал глава правительства региона Муслим Хучиев, сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни. Таким образом, жители республики будут отдыхать с 30 апреля по 4 мая включительно.

Ураза-байрам Дарья Антонова © ИА REGNUM

Свое решение премьер-министр принял на основании обращения к органам власти Духовного управления мусульман Чечни и в соответствии с федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Напомним, мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) ежегодно выпадает на разную дату — сразу вслед за окончанием священного месяца Рамадан. В 2022 году начало месяца Рамадан пришлось на 1 апреля. Окончание поста будет установлено по решению религиозного органа республики на основании даты новолуния.