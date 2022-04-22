Оренбург, , 14:06 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор по делу о вымогательстве взятки экс-сотрудником Управления Росприроднадзора. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

Коррупция (сс) sajinka2

По данным ведомства, работник отдела государственного экологического надзора по Оренбургской области Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора вымогал у руководства компании деньги за содействие в прекращении административного расследования. Чиновник действовал по предварительному сговору со своим другом и отцом.

Фигуранту за получение взятки назначен штраф в размере 1 млн рублей. Также мужчина лишен права занимать определённые должности на госслужбе, в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Отец обвиняемого признан виновным в посредничество во взяточничестве. Он оштрафован на 450 тыс. рублей. Еще одному пособнику назначен штраф в размере 470 тыс. рублей. Суд апелляционной инстанции составил приговор без изменения.