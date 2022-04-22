Хельсинки, , 14:06 — REGNUM Попытка Финляндии вступить в НАТО станет попыткой нарушить Парижский мирный договор, которым предусмотрено, что задачи сил обороны Финляндии ограничиваются защитой территории этой страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 апреля, комментируя высказывания заместителя председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиои.

Маннергейм и Гитлер

Как сообщалось ранее, Туомиоя заявил, что Финляндия в ближайшие недели планирует подать заявку на вступление в НАТО.

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« В Финляндии напрасно надеются, что подача заявки на вступление в НАТО вместе с Швецией облегчит для них последующую ситуацию с точки зрения реакции на этот шаг со стороны России. Швеция, конечно, не всегда в своей истории являлась сугубо нейтральной страной, в годы Второй мировой войны она активно сотрудничала с гитлеровской Германией, поставляла ей стратегическое сырьё, но непосредственно в войне против Советского Союза не участвовала (о шведских добровольцах-эсэсовцах мы помним, но в данном контексте они малозначимы).

Финляндия же была ближайшим союзником Гитлера, её армия участвовала в блокаде Ленинграда, совершала вместе с финскими гражданскими оккупационными властями военные преступления на нашей земле. Для неё условия послевоенного урегулирования и мира сформулированы в Парижском мирном договоре 1947 года.

Попытка Финляндии вступить в НАТО станет попыткой нарушить этот договор, которым предусмотрено, в частности, что задачи сил обороны Финляндии ограничиваются защитой собственно территории этой страны. Понятно, что даже взаимодействие с НАТО вне границ Финляндии и тем более вступление в этот агрессивный военный блок станет нарушением данного международного обязательства.

Как наша страна будет реагировать на этот реваншистский выпад Хельсинки, сейчас сказать трудно, но то, что реакция будет, я не сомневаюсь. Мне думается, с ней нельзя затягивать. Финнов надо заранее предупредить, что реваншизма в отношении послевоенных обязательств Финляндии мы как страна-победитель не потерпим.