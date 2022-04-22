Уфа, 22 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Монтажа балок пролётного строения нового путепровода в районе городского посёлка Нагаево начали в Уфе. Об этом 22 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Он сообщил, что на протяжении долгих лет жители города мучились в пробках и часами стояли на железнодорожном переезде в направлении Нагаево и обратно.

В связи с этим руководство Башкирии приняло решение построить в районе Зинино транспортную развязку, которую сейчас быстро возводят дорожники, отметил он.

«Сегодня здесь начали монтаж первых балок пролетного строения. К середине следующего года стройку завершим», — заявил глава региона, отметив, что в регионе были набраны хорошие темпы строительства дорог и мостов и их не будут сбавлять.

Он напомнил, что в Уфе кроме Нагаевского переезда, идут работы на Восточном выезде, капитально ремонтируется старый арочный мост через реку Белую.

«Проектируем ещё один мост через Белую – в районе Кузнецовского затона. На этот сезон у нас большие планы и по дорожному ремонту», — подчеркнул глава региона.