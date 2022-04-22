Москва, 22 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Российским авиакомпаниям следует отказаться от использования системы навигации GPS, заявил 22 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

По словам Рогозина, в Калининградской области, над Чёрным морем, вблизи Финляндии и в Восточном Средиземноморье зафиксированы случаи глушения сигналов GPS. Помехи вынуждали вносить изменения в маршрут следования или даже меняли пункт назначения из-за невозможности совершить безопасную посадку.

Глава Роскосмоса предложил авиаперевозчикам перейти на использование отечественной системы ГЛОНАСС.