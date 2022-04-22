22 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Конфликт в Палестине, традиционно начавшийся в районе Храмовой горы в Иерусалиме, грозит перелиться через границы нескольких стран. Очередной палестинский кризис, который уже привёл к обмену ракетными и авиационными ударами между Израилем и Газой, привлекает внимание ряда военных и политических сил на Ближнем Востоке, которые публично изъявляют желание вступить в войну. И вполне возможно, что Израилю придётся воевать на два фронта.

Артемий Шарапов, , 15:27 — REGNUM Словосочетание «Палестинский кризис», которое появилось в мировой прессе в конце 1940-х годов, не теряет своей актуальности и по сей день. Фактически кризис существует перманентно, однако в поле зрения СМИ ситуация в Палестине попадает только при очередном обострении, плавно переходящем в полномасштабные боевые действия. Однако это вовсе не значит, что в остальное время ситуация в Израиле/Палестине остаётся спокойной.

Израиль и Палестина Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В последние годы столкновения в Иерусалиме и на Западном Берегу реки Иордан происходят практически ежедневно. Нередко они приводят к перестрелкам и человеческим смертям. Однако, как правило, на это никто не обращает внимания. Вопреки заявлениям СМИ, которые заявляют, что нынешний кризис в Палестине начался с серии террористических нападений в Тель-Авиве и других израильских городах в конце марта — начале апреля 2022 года. На самом деле ситуация в регионе стала обостряться значительно раньше.

С начала 2022 года на палестинских территориях, а также в регионах Израиля, населяемых бедуинами, начала резко обостряться региональная обстановка. Израильские власти застраивают еврейскими поселениями всё новые территории, что вызывает противодействие со стороны местного населения, которое привыкло считать эти территории своими. Насилие с обеих сторон выливается на улицы крупных городов. И в первую очередь в Иерусалиме.

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа Beivushtang

Стоит отметить, что в нынешнем кризисе Израильские власти проявили хладнокровие, запретив ряд акций, запланированных еврейскими радикалами в Иерусалиме, особенно в районе мечети Аль-Акса. Во многом именно поэтому столкновения в Палестине пока не переросли в полномасштабные боевые действия. Однако ситуация и без того остаётся крайне напряжённой.

В период с 18 по 22 апреля израильская полиция четырежды закрывала мечеть Аль-Акса, предварительно взяв молельные помещения штурмом, применяя слезоточивый газ и светошумовые гранаты. С палестинских территорий отвечают спорадическими ракетными обстрелами. Пока залпы не достигают уровня весны 2019 года, когда за ночь с территории Газы по Израилю вылетали более 1000 ракет. Но, как говорится, лиха беда — начало. В движении ХАМАС прямо заявили о том, что в их арсеналах заготовлены десятки тысяч ракет, что позволяет наносить удары по Израильской территории на протяжении как минимум шести месяцев. Однако и эта угроза не так опасна для Израиля, как возможное открытие «северного фронта».

В поддержку Палестины резко высказалось ливанское движение «Хезболла». Более того, по данным израильских СМИ, в районе ливанской границы начали сосредотачиваться элитные подразделения «Хезболлы», имеющие большой опыт военных действий в Сирии. К границе с Израилем стягиваются пусковые установки ракет и другие вооружения.

И если весной 2019 года в противостоянии с Израилем приняли участие только палестинские группировки в Газе, то сегодня к ним могут присоединиться вооружённые формирования в Ливане и Сирии. Решительность «Хезболлы» обусловлена тем, что США, ключевой союзник Израиля, сосредоточились на украинском кризисе и, скорее всего, не смогут оказать Тель-Авиву необходимой поддержки.

Бойцы «Хезболлы» рядом с РСЗО БМ-21 Hassanlamaa22

Кроме того, весной 2019 года ряд палестинских фракций отказались поддержать «ХАМАС» в противостоянии с Израилем. Сегодня все без исключения палестинские движения заявили о поддержке возможной войны и готовности выступить единым фронтом. Таким образом, новый конфликт ставит Израиль перед необходимостью воевать на юге — с ХАМАС, на севере — с «Хезболлой» и в своём «тылу» — с местными подпольными группировками.

С другой стороны, Израиль не может позволить себе отставить без ответа возможную агрессию и тем самым показать свою слабость. Поэтому палестинцы вполне могут пойти на открытую провокацию конфликта, осознавая, что сейчас мяч находится на их половине поля.