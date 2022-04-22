Красноярск, 22 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Красноярске на предстоящих выходных (23-24 апреля) ожидается пасмурная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталия Николаева ИА REGNUM Небо заволокло тучами

23 апреля в столице Красноярского края будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Ночью усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до — 3, -5 °С, днём – поднимутся до +1, +3 °С.

В воскресенье, 24 апреля, в Красноярске сохранится облачная погода. При этом осадков не ожидается. Ночью будет — 6, -8 °С. Днём потеплеет до +3, +5 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренное предупреждение о непогоде опубликовало ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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