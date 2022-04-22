Кабул, 22 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане заявило, что арестовало человека, который хотел продать иранцам наблюдательный аэростат, оставшийся от американских войск. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Старт аэростатов

По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продавец является жителем афганской провинции Урузган и намеревался продать аэростат иранским покупателям за 35 миллионов долларов. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оценили аэростат в 170 миллионов долларов.

МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что житель Урузгана был арестован после сложной многоходовой операции в провинции Кандагар. По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 10 миллионов долларов из этих денег должны были быть доставлены в Афганистан, а остальные 25 миллионов долларов — в Дубай.

По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), название этих аэростатов — Jelns, они оснащены передовыми технологиями и могут контролировать в течение 24 часов территорию площадью около 550 км, а их основное назначение — отслеживать и идентифицировать крылатые ракеты, беспилотники и военные самолёты.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что пресекли контрабанду и продажу оставшейся от американцев военной техники в Пакистан.