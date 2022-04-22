Москва, , 14:02 — REGNUM Рассекречены архивные документы о том, как украинские каратели в годы Великой Отечественной войны зверствовали на оккупированной гитлеровцами территории Орловской области. Документы опубликовала Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

-Великая Отечественная война Александр Полегенько © ИА REGNUM

В материалах говорится о преступлениях, совершенных карательным отрядом «Украинская компания». В отряд в основном входили предатели из числа уроженцев Украины. Отряд зверствовал в Знаменском районе Орловской области, массово убивая ни в чем не повинных мирных граждан — детей, женщин, стариков, даже грудничков.

Командовал этой «бригадой смерти» бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу «Гетман», сдавшийся гитлеровцам в 1941 году. После окончания Великой Отечественной войны Мирошниченко был найден, арестован и расстрелян по приговору военного трибунала.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ России рассекретила архивные документы о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны в отношении мирных жителей в городе Старый Крым.

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