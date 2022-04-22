Москва, 22 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. По данным судебной статистики, в 2021 году было удовлетворено почти 30 000 исков о лишении родительских прав. Для сравнения, в 2020 году их было только чуть больше 27 000, сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина.

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По её словам, количество лишённых родительских прав отражено в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, который с 1 января 2020 года пополняется информацией о гражданах, лишенных родительских прав, и не только.

Говоря о причинах лишения родительских прав, Виктория Шакина отметила, что они очень характерны и перечислены в статье 69 Семейного кодекса РФ:

уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов — примерно 76,6% случаев лишения родительских прав в целом по России (по данным Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 2018 года);

заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией — 11,5% случаев лишения родительских прав;

отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций — 5,7% случаев лишения родительских прав;

злоупотребление родительскими правами — 5,2% случаев лишения родительских прав;

жестокое обращение с детьми, в том числе физическое или психическое насилие над ними, покушение на их половую неприкосновенность — 1,0% случаев;

совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга — 0,6%.

«На увеличение количества лишений родительских прав оказывают влияние многие факторы. Из-за локдауна и пандемии 2020 года доходы многих родителей снизились, что усугубило и неуплату алиментов. Ограничения на выход из дома, самоизоляция в некоторых семьях повлекли конфликты и даже преступления в отношении детей и супругов.

Кроме того, статистика связана с особенностями производства по такой категории дел. В основном, инициаторами лишения родительских прав являются органы опеки и попечительства, и речь идёт о социально опустившихся гражданах. Но при этом лишение прав сложно инициировать матери против отца, который уклоняется от содержания ребёнка.

В сущности, фактически в России гораздо больше граждан, которых можно было бы лишить родительских прав, но их жизненные ситуации остаются вне поля зрения государственных органов.

Нужно понимать, что даже в случае лишения родительских прав родитель и ребёнок не расстаются навсегда. Согласно статье 72 Семейного кодекса РФ, родители могу быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка. При этом восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, возможно только с его согласия», — пояснила Виктория Шакина.

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