Бразилиа, 22 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Прокуратура бразильского штата Мату-Гросу начала расследование по факту возможных преступлений, связанных с клеветой, угрозами и преступным сговором в отношении бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом пишет Prensa Latina.

Nstitutolula.org Лула да Силва

Источники издания в Бразильской рабочей партии подтвердили, что нарушения были совершены депутатом Жилберту Каттани и другими лицами через рекламный щит, установленный в городе Рондонополис.

Рекламный щит был установлен при содействии так называемого Консервативного движения Рондонополиса, и на открытии изображения присутствовал Каттани. Фотографиями с открытия поделились в социальных сетях депутата.

Решение прокуратуры было принято после ходатайства о проведении расследования, поданного Бразильской рабочей пкартией и переданного в гражданскую полицию территориального отдела.

«Таким образом, отмечается, что в данной картине просматривается возможная практика не только преступления по предварительному сговору, но и оскорбления и клеветы со стороны государственного депутата Жилберту Каттани и других лиц», — уточняется в решении прокуратуры.

В сообщении прокуратуры говорится об установке рекламного щита на обочине шоссе BR-364 в Рондонополисе, которое содержит фотографию Лулы, сопровождаемую оскорбительными словами.