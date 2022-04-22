Сеул, , 14:00 — REGNUM Кандидат на пост министра объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ выразил негативное мнение о возобновлении туристической программы в горы Кымган. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается вопроса о возобновлении туров на гору Кымган, то в свете нынешних событий это не самая лучшая идея, — сказал кандидат в министры журналистам после встречи со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом. — Это будет непросто, так как этот вопрос напрямую связан с санкциями в отношении КНДР».

Он также подчеркнул, что Пхеньян продолжает устраивать провокации, не отказываясь от ядерных разработок.

Отмечается, что замечания кандидата на пост министра объединения Южной Кореи контрастируют с надеждами администрации Мун Чжэ Ина по использованию данной туристической программы для возобновления переговоров с КНДР.

Читайте также: В Южной Корее прорабатывают детальный план индивидуального туризма в КНДР

Квон Ён Сэ также подчеркнул необходимость «четко указать» Пхеньяну, что северокорейская сторона нарушила межкорейское соглашение, демонтировав в одностороннем порядке объекты на горе Кымган.

А также: В КНДР продолжаются работы по демонтажу гольф-курорта на горе Кымган

Тем не менее он подчеркнул важность оказания гуманитарной помощи Северной Корее, включая поставку вакцины и продовольствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Южной Кореи и США обсудили северокорейскую ядерную проблему