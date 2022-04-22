Каир, , 14:17 — REGNUM Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси назвал ряд факторов, которые оказали негативное влияние на экономику страны. Об этом 22 апреля сообщает Masry al-Youm.

Абдель Фаттах ас-Сиси Kremlin.ru

Давая интервью сотрудникам местных СМИ президент заявил, что Египет на себе ощутил тяжесть последствий пандемии коронавируса и «украинского кризиса».

По словам Сиси, «украинский кризис» оказал влияние не только на экономическую ситуацию, но также изменил расклад сил в глобальной политике и всемирной системе безопасности.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что из-за ситуации на Украине Египет столкнулся с угрозой продовольственного и топливного кризиса.