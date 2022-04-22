Москва, , 13:58 — REGNUM Отстранение российского пловца Евгения Рылова от соревнований показывает, что идёт продолжение пагубной линии по политизации спорта. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Евгений Рылов Swimmingworldmagazine.com

«Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идёт продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта», — сказал Песков.

Он добавил, что это международным соревнованиям вредит ситуация, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова на девять месяцев из-за участия в митинге-концерте в честь воссоединения России и Крыма.

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