Москва, 22 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Отстранение российского пловца Евгения Рылова от соревнований показывает, что идёт продолжение пагубной линии по политизации спорта. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Swimmingworldmagazine.com Евгений Рылов

«Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идёт продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта», — сказал Песков.

Он добавил, что это международным соревнованиям вредит ситуация, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова на девять месяцев из-за участия в митинге-концерте в честь воссоединения России и Крыма.