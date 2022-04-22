Саратов, 22 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Саратове с 22 по 24 апреля развернут ярмарки по реализации пасхальной продукции. Об этом сообщает городская администрация.

Марина Каширская ИА REGNUM Пасхальная ярмарка

Торговлю организуют в связи с празднованием Светлого Христова Воскресенья по 76 адресам. Ярмарки будут работать с 08:00 до 19:00.

ИА REGNUM напоминает, в Покровский собор города Саратова 24 апреля к вечерней службе доставят Благодатный огонь из Иерусалима.

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