Орегон, США, 22 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты перестали обеспечивать с помощью технологий мировой прогресс.

Michael Stokes Джо Байден

В ходе выступления в штате Орегон американский президент напомнил, что времена изменились.

«Весь прогресс, все перемены пришли из американских технологий. Мы их больше не делаем», — сказал Байден.

В качестве примера он привёл полупроводниковую промышленность. США не производят микрочипы и Intel, и других марок, а заказывают их у Тайваня.