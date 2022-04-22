Чебоксары, 22 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Чувашии в ближайшие дни ожидается потепление до +20 градусов, которое сменится похолоданием и дождями. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Весеннее цветение

По прогнозам, ближайшую декаду в республике будет в среднем держаться +9 градусов тепла, что на один градус выше среднемноголетнего уровня.

22 и 23 апреля ожидается солнечная погода со слабым ветром при температуре +12…+14 градусов тепла. В то же время сохраняется вероятность ночных заморозков. 24 и 25 апреля температура поднимется на несколько градусов, хотя прогнозируется облачная погода.

Пик потепления в предстоящую декаду придётся на 26 апреля: прогнозируется до +20 градусов, а местами будет ещё выше. 27 апреля холодный фронт принесёт кратковременные дожди, местами возможна гроза. В конце апреля похолодает до +13…+15 градусов тепла.

Предварительные прогнозы показывают, что не стоит рассчитывать на тепло и в майские праздники из-за вероятного прихода арктической воздушной массы. При этом ожидается сухая погода.

По словам синоптика-любителя, вторая декада апреля в Чебоксарах оказалась чуть холоднее, чем обычно, при этом за пять дней выпала месячная норма осадков.