Париж, 22 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила избирателям простой выбор: «Макрон или Франция», передает BFM TV.

Global Panorama Марин ле Пен

Кандидат в президенты призвала своих избирателей мобилизоваться на избирательных участках, чтобы дать ей доступ к креслу в Елисейском дворце.

«Мы не воздерживаемся, мы голосуем и голосуем за единственный республиканский фронт, фронт против Макрона», — заявила Марин Ле Пен.

«Пришло время для большого национального скачка вперед, народ Франции. Пришло время для вас вернуть французскую нацию в центр мира», — продолжила Марин Ле Пен, отметив, что перед французами стоит простой выбор: «Макрон или Франция».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последнему опросу, проведенному французским исследовательским институтом Odoxa, президент Франции Эммануэль Макрон опережает Марин Ле Пен на президентских выборах.