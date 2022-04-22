Москва, 22 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) остановил публикацию статистики грузооборота морских портов России. Об этом 22 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.

Smainali3 Морской порт

«Временная приостановка публикации статистики грузооборота морских портов РФ на сайте Росморречфлота имеет целью сокращение дополнительных потенциальных рисков, которые в актуальных условиях несёт для отраслевого сообщества обнародование подобной информации», — пояснили в агентстве.

При этом уточняется, что в статистические органы все необходимые данные поставляются своевременно.

Публикацию статистических данных на фоне спецоперации России на Украине ограничили и ряд других федеральных структур.