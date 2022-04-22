Мадрид, , 13:55 — REGNUM На фоне резкого подорожания электричества в Испании жители страны скачивают мобильные приложения для его экономии. Об этом 22 апреля сообщает телеграм-канал «Кругосветка по Испании».

Без электричества Ivan Zuber

Отмечается, что такие приложения показывают, в какое время лучше использовать электроэнергию, чтобы она обошлась дешевле.

Также уточняется, что, согласно данным названных приложений, лучше всего ужинать в 17:00, так как в это время электричество почти на 60% дешевле, чем в 21:00.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четырнадцать российских бизнесменов из списка Forbes увеличили своё состояние в 2022 году несмотря на санкции, обвал валют и рынков.