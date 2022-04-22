Симферополь, , 13:55 — REGNUM В Республике Крым благодаря возвращению воды в Северо-Крымский канал намерены увеличить объёмы производства рыбной продукции. Об этом 22 апреля в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Плоды демилитаризации и денацификации Украины: благодаря возвращению в Крым днепровской воды открылись новые перспективы развития рыбной отрасли. В частности, появилась возможность восстановления нескольких тысяч гектаров прудов, что позволяет увеличить объемы производства рыбной продукции и рыбопосадочного материала», — написал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что планируется восстановить работу предприятий рыбной отрасли, которая стала невозможной из-за водной блокады в 2014 году.

«Этому поспособствует и деятельность уникального в своем роде рыбоводного предприятия — ГБУ РК «Крымский рыбопитомник», созданного еще во времена СССР», — уточнил Аксёнов.

Данное предприятие остаётся в собственности Республики Крым. В 2021 году питомником выращено более 1 миллиона штук рыбопосадочного материала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявляли о восстановлении целого ряда сельскохозяйственных отраслей в регионе с возвращением днепровской воды в канал, в том числе — о восстановлении производства прудовой рыбы.