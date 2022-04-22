Симферополь, 22 апреля 2022, 13:55 — REGNUM В Республике Крым благодаря возвращению воды в Северо-Крымский канал намерены увеличить объёмы производства рыбной продукции. Об этом 22 апреля в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава Крыма добавил, что планируется восстановить работу предприятий рыбной отрасли, которая стала невозможной из-за водной блокады в 2014 году.
Данное предприятие остаётся в собственности Республики Крым. В 2021 году питомником выращено более 1 миллиона штук рыбопосадочного материала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявляли о восстановлении целого ряда сельскохозяйственных отраслей в регионе с возвращением днепровской воды в канал, в том числе — о восстановлении производства прудовой рыбы.