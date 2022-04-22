Пятигорск, Ставропольский край, , 13:54 — REGNUM В военном госпитале города Пятигорска состоялся концерт, организованный силами представителей организаций культуры Кабардино-Балкарии. Артисты вступили перед ранеными, поправляющими здоровье во втором госпитале Росгвардии.

В военном госпитале Mil.ru

В концерте приняли участие студенты Института искусств и гуманитарно-технического колледжа, солисты театра песни Кабардино-Балкарского госуниверситета, заслуженная артистка республики Ирина Даурова, сообщает ГТРК Кабардино-Балкария. Кроме хорошего настроения, делегация из республики привезла пациентам госпиталя яблоки, выращенные в Кабардино-Балкарии, а также минеральную и сладкую воду, медикаменты, перевязочные материалы.

«Я счастлива, что мне доверили такую миссию – поддержать боевой дух наших солдат. Потому, что мы все переживаем за наших солдат, за Россию. Ведь мы являемся патриотами нашей великой России! И дать концерт для наших военнослужащих — это честь», — цитирует Ирину Даурову РИА «Кабардино-Балкария».

Инициатива визита в госпиталь была выдвинута активом центра поддержки социокультурных проектов «Мирт» и поисковиками из отряда «Кавказский рубеж». Замполит медучреждения подполковник Владимир Рудаков заявил о несомненной пользе таких встреч с артистами для скорейшего выздоровления раненых.