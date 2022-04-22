Кишинёв, , 13:52 — REGNUM Партия социалистов Молдавии 22 апреля организовала протестный митинг в Кишинёве возле резиденции молдавского президента. Трансляцию ведёт пресс-служба партии.

Протест

Протестующие скандируют: «Нет диктатуре!», «Сумасшедшие времена!», «Долой [президента] Майю Санду!». Они также обвиняют правительство в некомпетентности.

Также на акции назвали «политическим преследованием» снятие иммунитета с депутата парламента Раду Мудряка и арест председателя Кагульского района Марчела Ченушэ.

«Вместе с представителями прокуратуры они сегодня пытаются нас запугать, — заявил, выступая на митинге, депутат парламента Васили Боля. — «Руки прочь от оппозиции» — с этим слоганом мы пришли сегодня».

Депутат отметил, что оппозиция пыталась сохранять «межэтнический мир», но в руководстве страны этого не захотели.

Напомним, накануне депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с Мудряка.

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