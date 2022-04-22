Москва, 22 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Власти Великобритании временно вывели Газпромбанк из-под санкций, чтобы не нанести ущерб британскому бизнесу и населению, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

«Так, англо-голландская компания Shell не может рассчитаться за российский газ, поскольку платежи за газ по контракту поступали именно в этот банк. Великобритания отказалась также от импорта российского газа.

Однако в этом случае речь шла о том, что британские импортёры должны будут с момента вступления ограничений в силу прекратить заключать новые контракты с Газпромом, а на уже действующие контракты санкции не будут распространяться вплоть до 31 мая 2022 года.

Но пока Газпром осуществляет поставки по действующим контрактам (а крупнейшим импортёром российского газа является Shell), как у поставщика, так и у покупателей российского газа возникает вопрос – куда перечислять оплату.

На сегодняшний день у Shell действует два контракта с Газпромом: на поставку в Великобританию 1,4 млрд кубометров газа в год до 2028 года и на поставку в Германию 1,2 млрд кубометров газа в год до 2030 года.

Невозможность оплатить поставки газа неизбежно привела бы к их мгновенному прекращению, а быстро заместить такие огромные объёмы российского газа контрактами с другими поставщиками, да ещё и по выгодной цене, для Shell нереально.

Да и вообще, у европейских стран полностью отказаться от российского газа не получится, так как его доля в газовом балансе Европы составляет 40%, в то время как газ из Катара способен обеспечить максимум 15% европейского спроса.

Властям Великобритании (скорее всего, не без усилий Shell) не оставалась другого выхода как временно вывести Газпромбанк из-под санкций, чтобы Shell смогла оплатить поставки.

Но с учётом новых реалий не исключено, что теперь Shell придётся платить за российский газ в рублях, и более того, также не исключено, что власти Соединённого Королевства могут продлить разрешение для британских компаний на транзакции с Газпромбанком даже после 31 мая: адекватной замены российскому газу пока нет, а если нет – значит, нет альтернативы и оплате через Газпромбанк», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.

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