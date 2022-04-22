* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, 22 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Фронт освобождения заявил, что в афганской провинции Каписа в результате спланированной атаки был убит один из командиров батальона «Бадри 313» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), элитного подразделения специального назначения »Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одно из двух спецподразделений наряду с «Красным отрядом».

Jo Naylor Убийство

В пресс-релизе фронта говорится, что командира звали кари Нусратулла, и что он был убит в результате спланированной атака бойцами Фронта освобождения вечером 21 апреля. Согласно информационному бюллетеню, кари Нусратулла был причастен к произвольным задержаниям и пыткам невинных людей в провинциях Парван, Каписа и Панджшер.

Между тем, местные источники сообщают, что в уезде Мир-Бача-Кот провинции Кабул произошло столкновение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с неизвестными боевиками, в результате чего движение понесло потери, однако их точное число неизвестно.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали эту новость.

Напомним, батальон «Бадри 313» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет непосредственное отношение к группировке «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Батальон сыграл ключевую роль в завершении наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года. Название батальона дано в честь 313 сподвижников пророка Мухаммеда, участвовавших в битве при Бадре в 624 году, в которой его войска нанесли поражение курейшитам.