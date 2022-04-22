Москва, 22 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Законопроект о пособии на детей для одиноких родителей в размере двух прожиточных минимумов внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» считают необходимым дополнить перечень граждан, которые могут получать пособия от государства. Выплачивать пособие на детей необходимо одиноким родителям, а его размер должен составлять два прожиточных минимума. На сегодняшний день это от 21 тыс. рублей до 46 тыс. рублей в зависимости от региона проживания», — сообщил Миронов.

По последним данным, в России насчитывается около 6 млн неполных семей — 5 млн матерей-одиночек и 1 млн отцов-одиночек.

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