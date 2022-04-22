Омск, 22 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Омске начался пожароопасный сезон, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в мэрии города.

24.mchs.gov.ru На пожаре

В Омске стартует дачный сезон. Это время считается особенно пожароопасным. На весну и лето приходится более 65% всех пожарных случаев на садоводческих территориях. Приводя в порядок участки, садоводы сжигают собранный мусор.

Омичей просят строго следовать правилам пожарной безопасности.

Часто пожары на дачных участках и в лесах происходят из-за разведения открытого огня. Также омичам рекомендуют тщательно проверить печное оборудование перед использованием бань и садовых домиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске принимают меры по предотвращению ландшафтных пожаров.

Читайте также: Особые противопожарные меры вводят в Красноярске