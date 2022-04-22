Терновский район, Воронежская область, 22 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Воронежской области 28-летняя женщина подозревается в убийстве собственных маленьких сыновей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 22 апреля. Также в причастности к преступлению следователи подозревают брата женщины.

Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области На месте происшествия

Тела двух братьев семи и восьми лет с признаками насильственной смерти были обнаружены 22 апреля в квартире дома в селе Терновка Воронежской области.

«В совершении данного преступления подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат», — сообщили в следственным органах.

Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области На месте происшествия

По факту убийства возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи. Допрашиваются свидетели, с подозреваемыми проводятся следственные действия, выполняются неотложные мероприятия.