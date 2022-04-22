Ульяновск, , 13:43 — REGNUM В Ульяновской области снижается число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, смертность и количество выздоравливающих остаются примерно на одном уровне. Соответствующую информацию публикует федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 21 апреля, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлен 201 181 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 20 апреля лабораторно подтверждено 86 случаев инфицирования, 21 апреля – 85 случаев.

Вылечился от COVID-19 в области 194 625 пациент, в том числе 21 апреля выздоровели и выписаны 249 человек, 20 апреля – 246 пациентов. Таким образом, доля выздоровевших составила 96,74%.

Госпитализированы в ковид-больницы ещё 27 пациентов с коронавирусом. Напомним, что 19 апреля в Ульяновской области направили на лечение в больницы 29 пациентов, 20 апреля – 28 больных.

Количество жертв пандемии в Ульяновской области продолжает расти. Всего в регионе умерли от ковида 4625 человек, в том числе 22 апреля умерли четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года Ульяновскую станцию переливания крови посетило более 7 тыс. доноров. Кровь нужна, в том числе, ковидным больным.