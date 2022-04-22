Пекин, 22 апреля 2022, 13:41 — REGNUM Власти Китая рекомендуют Соединенным Штатам посмотреть в зеркало, прежде чем критиковать КНР за его позицию по вопросу Украины. Об этом 22 апреля заявил на брифинге в официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Китай хоть и не напрямую, а всё же помогает России вести специальную военную операцию на Украине.
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