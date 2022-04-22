Женева, Швейцария, , 13:40 — REGNUM Данных о фактах геноцида в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины не имеется у управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом 22 апреля заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

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«У нас нет информации, которая указывала бы на совершение геноцида», — сказала она.

При этом президент США Джо Байден заявил 12 апреля, что ему кажется, что события на Украине напоминают геноцид, на что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее ответил, что Россия категорически не согласна с такими заявлениями, назвав недопустимой и непростительной такого рода риторику от лидера страны, после бомбардировок которой в мире погибли сотни тысяч людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия готова стать одной из стран — гарантов безопасности Украины.