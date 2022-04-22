Кабул, 22 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. После нескольких кровавых нападений на шиитские школы и мечети в Афганистане пользователи социальных сетей начали онлайн-кампанию с призывом положить конец нападениям. Об этом сообщает Afghanistan International.

Афганистан

Пользователи Twitter, Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) широко разместили хэштег #StopHazaraGenocid, призывая: «Остановите геноцид хазарейцев!»

Многие пользователи социальных сетей вместе с хэштегом StopHazaraGenocide # публикуют видео, в котором один из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прямо заявляет, что поддерживает геноцид хазарейцев.

По данным местных властей, в результате взрыва в шиитской мечети в Мазари-Шарифе погиб по меньшей мере 31 человек и около 90 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее подверглись нападению школа и образовательный центр в кабульском шиитском районе Даште-Барчи, в результате чего несколько учащихся были убиты и ранены.

«Община хазарейцев снова стала жертвой», — заявил 21 апреля специальный докладчик по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт по поводу нападения на шиитскую мечеть в Мазари-Шарифе.

В последние месяцы нападениям подверглись шиитские мечети в разных провинциях, в результате чего десятки человек были убиты и ранены. Наблюдатели говорят, что рост атак на шиитские и хазарейские объекты является целенаправленным.