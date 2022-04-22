Любляна, , 13:40 — REGNUM Власти Словении передадут Украине несколько десятков югославских аналогов танков Т-72, сообщают 22 апреля СМИ Словении.

Танк Т-72 армии Украины Міністерство оборони України

Ранее о планах сообщили немецкие СМИ. Словения примет участие в схеме, по которой взамен передаваемой Киеву советской техники, получит вооружение из Германии, в частности, боевые машины Marder и колёсные БТР Fuchs. Предполагается, что такой подход не потребует дополнительного обучения украинских солдат.

Согласно информации военных экспертов, из 54 словенских танков М-84 (копия Т-72) модернизацию и ремонт прошли лишь 13 единиц. Остальная техника находится в резерве около десяти лет.