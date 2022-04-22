Красноярск, , 13:39 — REGNUM В Красноярском крае 23 апреля начинается сезон весенней охоты, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Клод Моне. Охотники. 1876

Будет разрешена охота на селезней уток, самцов глухаря и тетерева, а также вальдшнепа по группам районов.

Первыми сезон откроют охотники Балахтинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Новоселовского, Ужурского, Шушенского районов и Шарыповского муниципального округа. Охотиться там можно будет десять дней (до 2 мая).

Затем десятидневную охоту постепенно будут открывать в других группах территорий. С 1 по 10 июня охота откроется в северной части Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

По данным минэкологии, для жителей южных и центральных районов края с 15 апреля по 10 июня открыта охота на медведя. С 1 мая по 10 июня – для жителей северных территорий.

Усилено патрулирование лесов. Охотинспекторы будут следить за выполнением требований правил охоты. Кроме того, всех охотников просят строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сезон весенней охоты отменяется.

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