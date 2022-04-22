Москва, , 13:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопросы сотрудничества со странами постсоветского пространства. Соответствующее заявление российский лидер сделал перед началом совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ Kremlin.ru

«Мы с вами сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве. У нас по линии правительства этим занимается Алексей Логвинович [Оверчук]. Он в деталях знает, как складывается работа, прежде всего, на экономическом треке», — сказал Путин.

Он также предложил «пообсуждать» после сообщения Оверчука «заявленную сегодня тему».