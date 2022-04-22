Берлин, 22 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Киев жаждет немедленного запрета на импорт российского газа, но это нецелесообразно и грозит тяжёлыми последствиями многим странам. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью журналу Spiegel.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Эмбарго на поставки газа из России не поможет установить украинский конфликт, полагает он. Также канцлер не согласен с тем, что через получение российского газа Берлин «спонсирует» военную спецоперацию Москвы.

Он подчеркнул, что нельзя допустить драматический экономический кризис, потерю миллионов рабочих мест и закрытие предприятий, которые никогда не вернутся к работе.

«Это имело бы серьёзные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить», — сказал Шольц.

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