Тбилиси, 22 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Члены делегации Конгресса США, прибывшие в Тбилиси, 22 апреля провели консультации с лидерами оппозиционных партий Грузии. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным журналистов, встречи проходили в столичном отеле. Туда прибыли лидеры партий «Стратегия Строителя», «Единое национальное движение», «Дроа», «Европейская Грузия», «Гирчи — больше свободы» и другие.

«Думаю, это укрепление обороноспособности Грузии. Это региональные угрозы, которые есть», — сделал предположение о темах беседы лидер «Стратегии Строителя» Георгий Вашадзе перед встречей с конгрессменами.

Сообщается, что на консультациях также присутствовала посол США в Грузии Келли Дегнан.

Напомним, делегация Конгресса США прибыла в Грузию 21 апреля. Сегодня, 22 апреля, они отправляются в Италию.