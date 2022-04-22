Краснодар, , 13:35 — REGNUM Разрушение участка автодороги и шлюзовых сооружений произошло 22 апреля на Федоровском гидроузле на реке Кубань в районе хутора Прикубанский Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе, комментируя информацию, появившуюся ранее в соцсетях.

Река Кубань Krd.ru

«Для принятия оперативных мер, детальной оценки ситуации и координации действий на месте работают оперативные группы министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю, специалисты района», — уточнили в оперштабе.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Угрозы подтопления жилых домов нет, эвакуация населения проводиться не будет. На место происшествия направился министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Как уточняется, Федоровский гидроузел с 2021 года находится на реконструкции, движение по нему не осуществляется.

Ранее в социальных сетях очевидцы опубликовали кадры обрушения на Фёдоровском гидроузле.