Самара, 22 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. 25 пациентов доставил вертолет санавиации в медучреждения Самары и Тольятти в 2022 году. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба минздрава региона.

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«В марте мы эвакуировали двух пациентов с разрывом аневризмы сосудов головного мозга из Тольятти и Кинель-Черкасс. Пациентам была оказана квалифицированная помощь в условиях Регионального сосудистого центра на базе больницы им. В. Д. Середавина», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи Юрия Бубнова.

В марте из 13 пациентов двое оказались с разрывом аневризмы сосудов головного мозга, трое были с сосудистыми заболеваниями и один пациент – с острым коронарным синдромом.

Сообщается, что в апреле текущего года увеличилось количество пациентов, получивших тяжелые травмы после дорожно-транспортных происшествий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Самарской области вертолет санавиации совершил 114 вылетов.