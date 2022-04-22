Москва, , 13:32 — REGNUM Для того, чтобы не допустить сильного снижения темпов роста ВВП, России нужны крупные мобилизационные проекты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы главы ВТБ Андрея Костина о том, что в 2022 году сокращение ВВП РФ может составить больше 8%.

Падение

«8% – это оптимистический прогноз, который может быть реализован исключительно через крупные «мобилизационные» проекты: развитие внутреннего потребительского спроса, массовое жилищное и транспортное строительство, удачное импортозамещение, – сказал Сафонов. – Необходимо уже сейчас активно работать над созданием рабочих мест. В первую очередь в тех регионах, где возможен быстрый рост безработицы. И это не просто общественные работы, а полноценное планирование с прицелом на 10 летнюю перспективу, создание производственно-логистических центров по образцу строек периода индустриализации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года экономика России выросла на 4,7%.