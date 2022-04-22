* талибы — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 22 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Местные источники и свидетели утверждают, что после столкновений в Афганистане между людьми, близкими к Атто Мохаммаду Нуру, бывшему губернатору афганской провинции Балх, и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мазари-Шарифе, радикалы выставили тело убитого Сухейля Змарая на всеобщее обозрение. Об этом сообщает Afghanistan International.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Сообщается, что в ходе столкновения были убиты Сухейль Змарай, полевой командир, связанный с бывшим губернатором Балха, и несколько талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вооружённое столкновение произошло в ночь 22 апреля в четвёртом округе Мазари-Шарифа. Источники в Балхе сообщили Afghanistan International, что один из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и несколько боевиков были убиты в ходе столкновения. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявляют, что не понесли потерь.

Билал Карими, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в «Твиттере», что некто открыл стрельбу по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из своего дома вечером 21 апреля и позже был убит в перестрелке.